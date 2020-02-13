Москва, , 17:13 — REGNUM Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес обвинительный приговор уроженцу Дагестана Исламу Отемову по делу о финансировании терроризма. Он осужден за перевод свыше 60 тыс. рублей члену международной террористической организации, сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе СК РФ.

Установлено, что с марта 2015 по май 2017 года Отемов перевел 61 тыс. рублей на банковскую карту знакомого, который на территории Сирии участвует в деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом осужденный имел «прямой умысел на содействие террористической деятельности указанной организации путем её финансирования».

Поскольку в указанный период Отемов проживал в Москве, судили его в российской столице. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.