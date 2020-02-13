Москва, , 17:19 — REGNUM Благодаря «гаражной амнистии», законопроект о проведении которой направлен в правительство России, легализовать свою собственность смогут 4,5 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Дмитрий Краснов.

«Власть повернулась к народу лицом. 4,5 млн наших граждан — владельцев гаражей не могли никак оформить ту собственность, которая существовала у них в головах, но на бумаге никак не существовала фактически. Они будут платить налоги, их собственность будет ремонтироваться, использоваться. Это уберет коррупционную составляющую, потому что приходившие проверки, проверяющие основание нахождения гаражных кооперативов на этих местах, и документы, которые были, собственно говоря, получены еще в советское время и потеряны… Сейчас все будет ясно, будет понятно, как легализовать эту собственность, как ввести ее в гражданский оборот, каким образом платить налоги, как ее эксплуатировать. Это здорово. Очень приятно, что власть обращает внимание на такие важные вещи», — пояснил Краснов.

Напомним, в правительство России направлен законопроект о «гаражной амнистии». В сопроводительных материалах к законопроекту поясняется, что в России на сегодняшний день на кадастровый учет поставлено свыше 5,6 млн гаражных объектов. Вместе с тем в законодательстве понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив» отсутствуют.

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