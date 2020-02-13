Москва, , 16:59 — REGNUM Рекордно тёплая погода ожидается на следующей неделе в регионах Центральной России. Об этом сообщает 13 февраля портал «Метеоновости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Согласно прогнозу синоптиков, к предстоящим выходным ожидается повышение атмосферного давления, в связи с чем вероятность осадков сократится до минимума. При этом в ночные часы ожидаются заморозки до — 7° C, а днём столбики термометров будут подниматься чуть выше нуля.

Отмечается, что с наступлением следующей недели «через регион пройдёт тёплый атмосферный фронт, открывая путь мощному вторжению атлантического воздуха». В Москве даже в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже 0° C, а днём воздух будет прогреваться до +3…+5° C. При этом осадки будут выпадать уже преимущественно в виде дождя.

Не исключается, что во вторник, 18 февраля, может быть побит рекорд 1949 года, когда метеорологи зафиксировали в столице +4,4° C.

На температурные рекорды на предстоящей неделе могут претендовать также Смоленск, Тверь, Калуга, Тула, Брянск, Орел, Курск, Белгород.