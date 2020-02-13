Сочи, Краснодарский край, , 16:57 — REGNUM Очень сильный снег прогнозируется на 13 февраля в предгорных и горных районах Сочи Краснодарского края, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

«До конца дня 13 февраля в предгорных и горных районах МО город-курорт Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении.

Также с 18:00 13 февраля и до 18:00 14 февраля в горных районах курорта выше 1000 м лавиноопасно, распространило сообщение ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели напоминают — в непогоду отправляться в горы крайне опасно. Если же человек уже оказался в горах, при сходе лавины нужно стремиться убегать вбок, чтобы уйти с её пути.