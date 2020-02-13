Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова со второй попытки смогла подать в суд иск к петербурженке Алле Ильиной, которая сбежала из инфекционной клиники, куда ее поместили для проверки на коронавирус. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной о ее принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» на срок, как мнимум, до 19 февраля.

Как и в первоначальном иске, который не был принят Куйбышевским районным судом, заинтересованными лицами в иске указаны также 18 отдел полиции УМВД России по Петроградскому району.

Напомним, утром в Куйбышевский суд Петербурга поступило заявление от главного санитарного врача. Суд вернул иск заявителю из-за того, что он должен был быть подан в суд по месту проживания ответчика. Алла Ильина живет в Петроградском районе.

В конце января девушка вернулась в Петербург из Китая, где продолжается вспышка нового коронавируса. 6 февраля Ильина была госпитализирована в инфекционную больницу Боткина, однако на следующий день самовольно покинула больницу, взломав электронный замок своего бокса. Ильина заявила, что врачи незаконно ограничивали ее свободу, поскольку проведенные анализы показали отсутствие признаков коронавирусной инфекции.

Как рассказал ИА REGNUM адвокат Ильиной, еще утром сотрудники Роспотребнадзора и медики, не дожидаясь решения суда, пришли к квартире женщины и требовали проехать с ними в больницу. Ильина отказалась открывать дверь и вызвала адвоката.

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