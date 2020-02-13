Рига, , 16:42 — REGNUM Латышские эмигранты проведут пикеты в поддержку Кристины Мисане у посольств Дании в Финляндии и Швеции. Об этом пишет в четверг, 13 февраля, портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, 14 февраля окружной суд Дании рассмотрит ходатайство защиты гражданки Латвии Мисане об освобождении в связи с тем, что она отбыла положенный срок за похищение детей с точки зрения европейского законодательства.

Как передавало ИА REGNUM, Кристина Мисане, обвинённая свои бывшим мужем гражданином ЮАР в похищении детей, была объявлена в розыск и задержана правоохранительными органами Дании. В ЮАР Мисане грозит тюремное заключение на срок до 15 лет. Официальные лица Латвии в течение последнего месяца активно обращались к властям Дании с просьбой не выдавать Мисане ЮАР.

Датская прокуратура собиралась провести экстрадицию гражданки Латвии 12 февраля, но в последний момент изменила своё решение и позволила Мисане принять участие в заседании окружного суда Дании.