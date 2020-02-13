Ухань, Китай, , 16:42 — REGNUM Власти китайской провинции Хубэй, охваченной вспышкой коронавируса COVID-2019, отчитались о борьбе с медицинскими отходами в Ухане и за его пределами, 13 февраля сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению органов здравоохранения Китая, в настоящий момент возможности по переработке медицинских отходов удвоены до 317,5 тонн в день, по сравнению со 180 тоннами в день до начала эпидемии.

Ежедневно в провинции Хубэй собирается 187 тонн медицинских отходов, причем 125 тонн связаны с эпидемией коронавируса.

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