Москва, 13 февраля 2020, 16:36 — REGNUM Минпросвещения и Роспотребнадзор направили в российские школы письма с рекомендациями по предотвращению коронавирусных инфекций, ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает ТАСС.
В тексте письма отмечается, что школы должны проверить стабильное функционирование вентиляционных систем, оптимальный тепловой режим, режим проветривания помещения, наличие в классах термометров, средств дезинфекции и индивидуальной респираторной защиты, а также медицинского изолятора для временной изоляции заразившихся.
Отмечается также, что с учениками и их родителями необходимо провести беседы по профилактике гриппа, а в случае роста заболеваемости ввести ограничительные меры.