Москва, , 16:36 — REGNUM Минпросвещения и Роспотребнадзор направили в российские школы письма с рекомендациями по предотвращению коронавирусных инфекций, ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте письма отмечается, что школы должны проверить стабильное функционирование вентиляционных систем, оптимальный тепловой режим, режим проветривания помещения, наличие в классах термометров, средств дезинфекции и индивидуальной респираторной защиты, а также медицинского изолятора для временной изоляции заразившихся.

Отмечается также, что с учениками и их родителями необходимо провести беседы по профилактике гриппа, а в случае роста заболеваемости ввести ограничительные меры.