Калуга, , 17:34 — REGNUM В Калуге 13 февраля торжественно отметили первую годовщину открытия музея локальных войн и вооруженных конфликтов. Музей был создан по инициативе калужского отделения общественной организации инвалидов войны в Афганистане к 30-летию вывода советских войск с территории этой страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы музея.

В экспозиции представлены документы, награды, образцы военного обмундирования воинов-интернационалистов, а также макеты оружия, изготовленные Тульским оружейным заводом, и оригинальный макет дороги на Саланг. Это перевал в горах Афганистана стратегического назначения, связывающий северную и центральную часть страны. Экспонаты музея также рассказывают об участии калужан в боевых действиях в Лаосе, Вьетнаме, Таджикистане, Чечне и других «горячих точках» страны и планеты.

«Одной из задач музея является воспитание патриотического сознания молодого поколения. Школьники должны приобщаться к нашей истории, общаться с ее носителями, с ветеранами боевых действий. Эту работу надо продолжать, готовы оказать в этом помощь, — заявил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин. — Мы подумаем над проектом, связанным с видеоконтентом. Это необходимо и современникам, и потомкам, чтобы молодой человек, зайдя на сайт, мог ознакомиться с интервью участников тех событий, для которых они личные, судьбоносные».

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