Краснодар, , 16:16 — REGNUM Два мукомольных завода намерены построить инвесторы из Турции на территории Краснодарского края. Об этом стало известно 13 февраля на встрече губернатора края Вениамина Кондратьева с председателем совета директоров компании «Petek Un» Нуреттином Демирполатом и его заместителем Мустафой Кабакжи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

«В прошлом году мы собрали 14,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Вместе с тем наша стратегическая задача — не только экспортировать, но и перерабатывать зерно здесь и экспортировать готовый продукт. В регионе работает порядка 60 мукомольных заводов, которые полностью закрывают потребности края. Однако наша мука должна стать предметом экспорта», — отметил Кондратьев.

Предприятия предполагается разместить в Ейском районе и поселке Юровка в Анапе. Губернатор подчеркнул, что власти готовы поддержать инвесторов. Также отмечалось, что компания «Petek Un» специализируется на производстве детских сухих молочных смесей.

«У нас нет подобных предприятий. Вы можете стать первыми», — отметил Кондратьев.