Москва, , 16:03 — REGNUM Мировой суд в Москве на 4 миллиона рублей оштрафовал Facebook за отказ переносить серверы с данными в Россию, сообщает РИА Новости.

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«Признать иностранное юридическое лицо Facebook Inc. виновным в совершении административного преступления, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП», — цитирует агентство слова судьи.

Ранее 13 февраля по этому же обвинению Мировой суд Москвы уже оштрафовал другую социальную сеть — Twitter, также на 4 миллиона рублей.