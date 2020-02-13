Киев, 13 февраля 2020, 15:58 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук участвовал в массовке телешоу «О жизни» на телеканале «Интер» в 2012 году, сообщило 13 февраля издание Strana.ua.
По словам шоумена Андрея Пальчевского, который вёл это шоу, он уже тогда заметил будущего премьер-министра Украины.
Пальчевский отметил, что программу продюссировала компания «Квартал 95», которой руководил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что его слова о Зеленском, прозвучавшие на скандальных аудиозаписях, были вырваны из контекста. На самом деле он считает президента Украины «очень умным» и «достаточно мудрым человеком».
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