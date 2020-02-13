Киев, , 15:58 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук участвовал в массовке телешоу «О жизни» на телеканале «Интер» в 2012 году, сообщило 13 февраля издание Strana.ua.

По словам шоумена Андрея Пальчевского, который вёл это шоу, он уже тогда заметил будущего премьер-министра Украины.

«Сразу его заметил и понял, что этот высокий, симпатичный парень далеко пойдёт. Там же тёти обычно сидят, а тут молодой хлопец, и тема о паркуре… Он очень молодо выглядел, я думал, ему было не 27, а 22», — рассказал телеведущий.

Пальчевский отметил, что программу продюссировала компания «Квартал 95», которой руководил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что его слова о Зеленском, прозвучавшие на скандальных аудиозаписях, были вырваны из контекста. На самом деле он считает президента Украины «очень умным» и «достаточно мудрым человеком».

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