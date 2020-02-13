Ташкент, , 15:53 — REGNUM Новую форму пилотов бортпроводников представила авиакомпания Uzbekistan Airways, сообщили в пресс-службе организации.

С 14 февраля 2020 года вводится новая форма, впервые за 15 лет. В авиакомпании отметили, что основными цветами в костюмах сотрудников стали аквамарин и терракот.

Комплект для женщин состоит из юбки, брюк, блузки и пиджака в двух расцветках. Кроме того, в костюме предусмотрен головной убор, шейный платок, брендовые и именные значки, а также тканевые и кожаные перчатки.

Костюм мужчины состоит из тройки темно-синего цвета и форменной фуражки. Для пилотов костюмы не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 апреля 2020 года в Узбекистане планируется создать пять новых авиакомпаний-резидентов, которые увеличат частоту действующих внутренних рейсов и откроют новые.