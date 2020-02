Остин, США, , 15:45 — REGNUM Сценарист известной серии игр Mass Effect от BioWare и писатель Дрю Карпишин (Drew Karpyshyn) объяснил, почему он покинул компанию после 22 лет работы. Об этом 13 февраля сообщил журнал PC Gamer.

«Я с гордостью сообщаю, что я являюсь ведущим автором Archetype Entertainment!», — написал Карпишин, добавив, что эта студия недавно была основана Джеймсом Оленом — «творческим гением» и автором таких известных хитов BioWare, как Baldur's Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic и Dragon Age.

В своей публикации Карпишин сообщил, что до определённого момента он был счастлив работать в BioWare, описав эту работу, как «работу мечты» среди талантливых людей, создавших культовые игры.

«Но это изменилось, поскольку студия росла и становилась более успешной, — написал сценарист, — мы стали более корпоративными».

Он отметил, что в итоге ведущие разработчики BioWare потеряли возможность заниматься тем, что им нравится и были вынуждены создавать игры, в основу которых ложились исследования рынка, а не их «творческие инстинкты» и увлечения.

Карпишин отметил, что первые дни в Archetype напоминают ему о ранних днях работы в BioWare.

Дрю Карпишин ушел из BioWare в июле 2018 года. Офис Archetype Entertainment расположен в Остине (штат Техас, США), эта студия является автономным подразделением компании Wizards of the Coast, которая выпускает настольные ролевые игры, в основном выполненные на базе научно-фантастического сеттинга.

