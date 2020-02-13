Пекин, , 15:39 — REGNUM В корпорации Mazda приняли решение продлить остановку производства на заводе в Китае в связи с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Конвейеры на предприятии в китайском городе Нанкин теперь планируется запустить не ранее чем 17 февраля 2020 года. Тогда как ранее планировалось, что старт автомобильных производственных мощностей произойдёт после 12 февраля.

Стоит отметить, что японская компания Suzuki, которая производит в Китае мотоциклы, возобновила работу на своем заводе в Цзинане, провинция Шаньдун.

Напомним, о приостановке всех своих производств в Китае из-за эпидемии уханьского коронавируса заявила автокомпания Toyota. Заводы автопроизводителя прекратят свою работу в Китае до 16 февраля включительно.

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