Петропавловск, Казахстан, , 15:27 — REGNUM Штраф в размере 4,5 млн тенге ($11 940) выплатит бывший заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата (администрации) Северо-Казахстанской области, сообщает 13 февраля агентство «Казинформ».

Суд Петропавловска признал чиновника виновным в вымогательстве взятки в размере 200 тыс. тенге (531) от директора одной из компаний. По данным антикоррупционной службы, подсудимый обещал посодействовать руководителю компании в конкурсе государственных закупок. Суд также пожизненно лишил мужчину занимать должности на государственной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля глава департамента превенции Агентства Казахстана по противодействию коррупции Анар Жарова заявила, что чаще всего коррупционные правонарушения выявляются в МВД, минюсте и министерстве обороны республики.

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