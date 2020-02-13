Познань, Польша, , 15:20 — REGNUM Представители общественной организации «Форум сотрудничества Велькопольских неправительственных организаций» направил в адрес Велькопольского воеводы открытое письмо с требованием отменить принятое городским советом Познани без общественного обсуждения решение о присоединении города к «Европейской хартии равенства мужчин и женщин».

«Изумление вызывает тот факт, что Хартия, несмотря на то, что она регламентирует все области жизни города, была принята без широких дебатов и общественных консультаций. Что больше всего беспокоит, так это тотальный характер Хартии. Город считает вопрос о гендерном равенстве делом для местного самоуправления важнейшим, первостепенным и основополагающим, делом, которому подчиняются все другие действия, в каждой области деятельности. Вопрос гендерного равенства должен (по мнению горсовета — ред.) иметь приоритет и быть выдвинут выше других охраняемых ценностей, включая благосостояние семьи», — цитирует обращение «Польское радио».

На заседании городского совета Познани, на котором было принято решение о ратификации Хартии равенства, присутствовала группа жителей города, протестовавших против такого решения.

Как утверждают авторы обращения, ряд положений Хартии противоречит действующему законодательству. В частности, Хартия предусматривает проверку школьных программ на предмет наличия в них «стереотипных», то есть, традиционных подходов к гендерным вопросам.

«Такого рода форсирование изменений в учебных программах представляет собой существенное вмешательство в права родителей влиять на воспитание и образование своих детей, защищенных ст. 48 пункта 1 Конституции. Более того, это также означает нарушение образовательного законодательства, которое не предусматривает компетенции по формированию президентом (мэром — ред.) города содержания программ обучения детей в школе», — говорится в обращении.

«Европейская хартия о равенстве женщин и мужчин» была разработана в рамках проекта, проводимого Советом общин и регионов Европы с 2006 года.

«Форум сотрудничества Велькопольских неправительственных организаций» объединяет ряд общественных организаций консервативного плана, противостоящих таким проявлениям либерализма, как ювенальная юстиция и пропаганда ЛГБТ.