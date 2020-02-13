Москва, , 15:07 — REGNUM Мировой суд в Москве на 4 миллиона долларов оштрафовал Twitter за отказ переносить серверы с данными в Россию, сообщает РИА Новости.

Судья постановила признать американскую организацию Twitter Inc. виновной в совершении административного преступления.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор возбудил административные дела против социальных сетей Facebook и Twitter за непредставление в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей в России.