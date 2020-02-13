Москва, , 15:06 — REGNUM За неимением независимых источников информации приходится полностью полагаться на те данные, которые предоставляют официальные власти КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя информацию о росте заболевших коронавирусом.

«По результатам последних суток официальная статистика по коронавирусу была существенно пересмотрена в сторону повышения. В результате число заболевший выросло за сутки сразу на 33% — до 59 493 человек, количество выздоровевших на 26% — до 5 969 человек, а число умерших на 21,5% — до 1353 человек.

Таким образом, количество прошедших через болезнь полностью (то есть сумма выздоровевших и умерших) составило 7322 человек, а летальность болезни (отношение умерших к переболевшим) снизилась до 18,5%.

Стоит отметить, что по мере накопления данных летальность постепенно снижается, а когда, наконец, будет подобрано эффективное лекарство, она должна будет сойти на нет.

Такой резкий скачок власти КНР объясняют изменением методики обследования, позволившим выявить ранее не обнаруженные случаи. Надо сказать, что называемые прежде цифры вызывали определенные сомнения, потому что не объясняли столь масштабных карантинных мероприятий, предпринимаемых в Китае, когда изолированными оказались целые области страны с десятками миллионов жителей.

На основании того факта, что в Китае решили обнародовать более высокие цифры, можно построить как минимум два предположения. Одно, как водится, хорошее, а другое — плохое.

Первое, хорошее: ситуация с распространением вируса наконец близка к перелому, реальный пик болезни пройден, и пересмотр данных обозначит этот перелом более выпукло.

Второе, плохое: до перелома далеко, и реальные цифры все больше отличаются от публикуемых. В этой ситуации разумно сократить этот разрыв, подтянув официальную статистику к реальности.

Какое из предположений более правильное, скоро поймем по дальнейшей динамике данных, которые будут публиковаться в следующие дни. В первом случае динамика начнет улучшаться, а во втором — нет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий скачок числа заболевших и умерших от коронавируса нового типа зафиксирован в китайской провинции Хубэй.

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