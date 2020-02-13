Подгорица, , 14:51 — REGNUM Первый смертельный случай от гриппа зафиксирован в Черногории. Пациент мужского пола, 1996 года рождения, умер от осложнений инфекции гриппа А, сообщает издание Vijesti.

«10 февраля в Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний поступило сообщение о смерти от инфекции гриппа типа А пациента мужского пола, родившегося в 1996 году. Сообщалось об анамнезе (синдром Дауна)», — говорится в сообщении.

Это первый зарегистрированный случай смерти от гриппа в сезоне 2019−2020.

На прошлой неделе грипп был лабораторно подтвержден у 44 пациентов, а с начала сезона распространения — более шести недель — у 129.