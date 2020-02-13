Ташкент, , 14:48 — REGNUM Запуск режима «открытое небо» в аэропортах Узбекистана охладил интерес иностранных компаний к созданию в республике лоукостера. Об этом 12 февраля заявил глава Uzbekistan Airports Равшан Исмаилов на пресс-конференции по проведению международного авиафорума.

По его словам, ранее интерес к созданию бюджетной авиакомпании проявляли интерес Qanot Sharq и SilkJet. «Услышав про «открытое небо», у них вдруг спал темп», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что министерство транспорта сделает все для создания условий работы лоукостера. «Пока мы ждем инициативы с их стороны», — добавила глава Uzbekistan Airports.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году власти Узбекистана планируют открыть в республике пять новых авиакомпаний, а в аэропортах республики запустить новые международные авиарейсы.

Читайте также: В Узбекистане планируют запустить пять новых авиакомпаний