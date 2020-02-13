Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Бывший прокурор американского штата Флорида Хуан Меркадо был обвинен в принуждении к сексу женщины в обмен на помощь по ее уголовному делу. Об этом 13 февраля сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, Меркадо, работая помощником государственного прокурора в период с мая 2017 года по февраль 2019 года, пообещал помочь женщине, обвиняемой в причинении побоев, в закрытии уголовного дела в обмен на интимные услуги.

Отмечается, что сам обвиняемый не имел отношения к делу, но он, пользуясь служебным положениям оказывал информационные услуги женщине, в том числе предоставлял закрытую информацию.

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