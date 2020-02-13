Киев, , 14:49 — REGNUM Создание украинских беспилотных летательных аппаратов — это способ воровства денег из бюджета страны, заявил координатор аэрошколы Ассоциации Киево-Могилянской академии Алексей Цебро, сообщило 13 февраля информационное агентство УНИАН.

Он рассказал, что разработка и изготовление подобных аппаратов обходится невероятно дорого.

«Эти аппараты лежат на складах и ими боятся пользоваться. Потому что они настолько дорогие, что в случае их потери, если комиссия установит, что была ошибка оператора, кому-то приходится компенсировать большие суммы», — рассказал Цебро.

Эксперт добавил, что боевики ВСУ в основном пользуются китайскими беспилотниками, полученными неофициально.

Он также подверг сомнению характеристики и возможности нового украинского беспилотника «Берегиня». Цебро заявил, что на Украине нет технологии углеродной печати, кроме того, судя по внешним признакам, аппарат передаёт данные в аналоговом виде, а не в зашифрованной «цифре».

«Это практически то же, что мы видим, когда снимают свадьбы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госконцерн «Укроборонпром» представил разведывательный беспилотный аппарат «Берегиня». Его рама якобы распечатана на 3D-принтере из углерода.

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