Ташкент, , 14:29 — REGNUM Внедрить дистанционное обучение в трех вузах поручил президент Узбекистана Шавкат Мирзёев. Об этом говорится в проекте указа главы государства, опубликованном на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

С 2020—2021 учебного года дистанционную форму обучения предлагается внедрить в Ташкентском университете информационных технологий им. Мухаммада аль-Хорезми, Ташкентском государственном педагогическом университете и Ташкентском государственном юридическом университете.

Порядок дистанционной формы образования планируется разработать до 1 апреля 2020 года. За этот же период планируется создать программно-аппаратный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президент Узбекистана подписал постановление, которое разрешает вузам республики внедрять дистанционное обучение.

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