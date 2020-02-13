Рим, , 14:19 — REGNUM Среди живущих в Италии граждан КНР распространяется «паника», заявили в четверг, 13 февраля, в посольстве Китая в Риме.

Вызвана эта паника, как уточнили дипломаты, не коронавирусом и даже не введенными властями Италии ограничениями, а целым рядом «агрессивных актов» в отношении граждан КНР.

Ранее сообщалось о случаях высадки граждан Китая из общественного транспорта, отказе им в праве посещать рестораны и пользоваться услугами такси. Были и несколько случаев нападения.

Ранее власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года. В аэропортах страны уже проводятся проверки для всех пассажиров международных рейсов, в ближайшее время они будут проводиться и в отношении пассажиров внутренних рейсов.