Архангельск, , 14:12 — REGNUM Ополченцу ДНР Бенесу Айо по прозвищу Чёрный Ленин грозит высылка в Латвию. Об этом сообщает архангельское информационное агентство 29.RU со ссылкой на руководителя УМВД России по Архангельской области Александра Прядко.

По его словам, 11 февраля Айо был задержан на территории Архангельской области, в которую прибыл, чтобы поддержать протестующих против строительства полигона в посёлке Шиес. Причиной стал тот факт, что ополченец находится в международном розыске по запросу Латвии, гражданином которой он является, отметил Прядко.

«На данный момент он задержан, и далее компетенции Министерства внутренних дел заканчиваются. Могу сказать только, что он сейчас в изоляторе временного содержания. В приличных условиях. Его кормят. Там тепло. Обеспечен постельным бельем», — заявил глава областного управления МВД.

По его словам, решение — передать Айо латвийской стороне или нет — будет принимать прокуратура. При этом данные действия, независимо от того, как будут развиваться события, не имеют политической подоплёки.

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