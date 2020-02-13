Москва, , 14:04 — REGNUM Общемировая тревога по поводу коронавируса обоснована, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 13 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Тут очень много неизвестных моментов — новизна этого вируса, его повышенная передаваемость. Те меры, которые приняты у нас, они эффективно работают. У нас было два зафиксированных случая больных, которые выздоровели. И протокол работает, — сказал Морозов. — Мне кажется, что тревога по поводу этого вируса обоснована, и все страны мира принимают невиданные по своему масштабу встречные меры для того, чтобы подавить эту эпидемию. И шансы на это есть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что в Китае возросло количество иностранных граждан, излечившихся от нового типа коронавируса, вспышка которого произошла в Ухане.

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