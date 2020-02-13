Москва, 13 февраля 2020, 14:04 — REGNUM Общемировая тревога по поводу коронавируса обоснована, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 13 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что в Китае возросло количество иностранных граждан, излечившихся от нового типа коронавируса, вспышка которого произошла в Ухане.
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