Токио, , 13:59 — REGNUM Приложение Pokemon Home теперь доступно для владельцев консоли Nintendo Switch, а также устройств, работающих под управлением iOS и Android. Об этом 13 февраля сообщил портал Engadget.

Приложение можно загрузить бесплатно, но если геймеры хотят воспользоваться всеми его функциями, то им придётся оплатить подписку, стоимость которой составляет около $3 в месяц или $16 в год.

Стоит отметить, что базовый бесплатный план позволяет поклонникам игр серии Pokemon хранить только 30 покемонов, кроме того, с ним они не могут переносить их из некоторых старых игр консолей DS, 3DS и Game Boy Advance.

Pokemon Home — это облачная служба Nintendo, которая позволяет любителям видеоигр по популярной вселенной собрать всех своих покемонов в одном месте, в том числе из старых игр, а также перенести их в игру Pokemon Sword and Shield, релиз которой состоялся 15 ноября 2019 года.

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