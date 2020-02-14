Село Топчиха, Алтайский край, , 10:58 — REGNUM Жителям алтайского райцентра Топчиха, где после мощных снегопадов до сих пор не расчищены многие улицы и не решена «мусорная проблема», невероятно «повезло» с главой. Судя по цитатам со страницы главы Топчихинского сельсовета Натальи Красковой, на которых видны время и дата публикаций, она буквально «поселилась», но не на работе, а в социальной сети «Одноклассники» (ОК). А снежную проблему начальница решила «лайком» объявления о вывозе снега.

Часть фотографий, которые сделала глава Топчихи в «Одноклассниках», находясь на работе Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

То самое объявление в «Одноклассниках» об уборке снега, которое «лайкнула» в Топчихе, глава муниципалитета Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Проанализировав публикации в ОК, можно сделать вывод, что в рабочее время представительница местной власти в большом количестве публикует собственные портреты, принимает и дарит виртуальные подарки, пишет «мудрые изречения». Одна из собственных фотографий, к примеру, содержит многозначительный комментарий: «И пусть что нас не касается — нас не касается».

Цитата со страницы главы Топчихинского сельсовета. Под собственной фотографией женщина сделала подпись: «И пусть что нас не касается — нас не касается» Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Вероятно, в ответ на комментарии возмущённых жителей села, Краскова опубликовала и такое изречение: «Судить меня дано лишь Богу, другим я укажу дорогу». Сельчане подсчитали, что только за последний месяц глава Краскова, сидючи в рабочем кабинете, опубликовала «Одноклассниках» десятки «себяшек».

Цитата со страницы главы Топчихинского сельсовета: «Судить меня дано лишь Богу, другим я укажу дорогу» Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Тем временем то, что творится на улицах Топчихи, иначе, как снежным Армагеддоном, не назовёшь: судя по присланным в адрес редакции ИА REGNUM фотографиям, неочищенные дороги и мусорные свалки встречаются на улицах села повсеместно. Это подтвердил и местный депутат от КПРФ Вячеслав Лаптев. По его словам, снегоочистка происходит формально, а если попробовать проехать по такой «очищенной» дороге, то можно запросто потерять боковые автомобильные зеркала — такая она узкая.

Устав от многочисленных нерешаемых проблем, жители Топчихи начали сбор подписей под открытым обращением в департамент внутренней политики правительства Алтайского края (текст документа передан в распоряжение редакции ИА REGNUM) с просьбой о возврате прямых выборов.

Фотографии главы Топчихи, опубликованные в рабочее время в «Одноклассниках» за последний месяц — их десятки Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Подписавшиеся под обращением считают себя заложниками кадровой политики краевых властей.

«На протяжении двух лет главой администрации Топчихинского сельсовета является гражданка Краскова Н.С., профпригодность которой изначально, еще до её назначения, была поставлена под сомнение жителями села, и она набрала минимально допустимое количество голосов депутатов сельсовета. Однако без учета мнения односельчан и сельской общественности Краскова Н.С. была назначена на самую ответственную должность в самом крупном муниципальном образовании, в котором проживают более трети жителей района», — говорится в обращении жителей Топчихи.

Также топчихинцы утверждают, что Краскова хамит жителям села, когда они обращаются к ней за помощью, и не решила ни одной насущной проблемы. Одна из них связана с протекающий канализацией: нечистоты военного городка отравляют жизнь жителям села.