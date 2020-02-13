Москва, , 13:39 — REGNUM Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен. Так считают 56% граждан РФ, показал опрос «Левада-центра».

Читайте также: Жители России стали лучше относиться к Украине при Зеленском — опрос

При этом 26% опрошенных уверены, что отношения двух стран должны быть такими же, как с другими странами — с закрытыми границами, визами и таможнями. А по мнению 15%, Россия и Украина должны объединиться в одно государство.

В последнее время жители России стали хуже относиться к Украине. Если в сентябре о хороших отношениях говорили 56% граждан РФ, то в январе 2020 года их доля снизилась до 42%. Плохо относятся к Украине 47% респондентов (в сентябре 2019 года — 31%).

Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года. Опрошены 1603 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин относится к народу Украины с огромным уважением.

Читайте также: Путин очень уважает украинский народ — Песков