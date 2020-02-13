Пекин, , 13:21 — REGNUM В Китае возросло количество иностранных граждан, излечившихся от нового типа коронавируса, вспышка которого произошла в Ухане. Как заявил 13 февраля в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, на сегодняшний день выздоровевших уже восемь.

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При этом, по его словам, число заразившихся иностранцев осталось прежним — 27 человек.

«В настоящее время число подтвержденных случаев новой коронарной пневмонии у иностранных граждан в Китае не изменилось, а число выписанных из больницы пациентов увеличилось с семи до восьми», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Китая, новым типом коронавируса на сегодняшний день в общей сложности заболели уже свыше 59,8 тыс. человек, выздоровели почти 6 тыс. человек. Вспышка заболевания в Китае унесла жизни 1368 человек.

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Больше всего случаев болезни в провинции Хубэй — 48,2 тыс. инфицированных с 1310 летальными исходами.

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