Ташкент, , 13:12 — REGNUM Проблема выселения театра «Ильхом» станет испытанием для властей Узбекистана. Об этом заявила глав представительства Евросоюза в республике Эдуард Стипрайс, сообщает 13 февраля Kun.uz.

По его словам, перед властями встает вопрос: возможно ли провести рыночные реформы, сохраняя разнообразие культурного наследия страны. Представитель ЕС добавил, что ситуация с театром может негативно повлиять на привлекательность Узбекистана для инвесторов и туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ташкентский театр «Ильхом» располагается в гостинице «Шодлик», новым собственником которой стала компания Ofelos Plaza. 7 февраля руководство театра получило от нового собственника письмо с требованием покинуть объект до апреля 2020 года. Проблема вызвала широкий общественный резонанс.

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