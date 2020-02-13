Москва, , 13:00 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» обсудят с правительством возможность введения льготных условий ипотечного кредитования для семей, в которых появился первый ребенок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом в ходе пленарного заседания заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Мы сейчас должны инициировать обсуждение с правительством льготных условий ипотеки для семей, где появился первый ребенок, и о том, что как раз в таком случае материнский капитал, который вводится для таких семей, может использоваться тоже для погашения льготной ипотеки», — заявил Неверов.

По его словам, ввести льготные условия для семей, в которых появился первый ребенок — логичная мера, учитывая тот факт, что президент предложил распространить выплату материнского капитала на первого ребенка с 1 января 2020 года.

«У нас предусмотрены льготные условия кредитования для улучшения жилищных условий для семей, в которых появился второй или третий ребенок. И при этом, помимо льготной ставки, есть возможность погасить сумму основного долга по ипотеке средствами материнского капитала», — заявил Неверов.

Между тем, напомнил Неверов, актуален также вопрос слишком высокой процентной ставки по ипотечным кредитам. Ранее эту проблему уже поднимал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Центробанк снизил ключевую ставку до 6%, но мы пока не видим, что вслед за ней пошел процесс снижения ставки по ипотеке в целом… Центральный банк должен проводить более жесткую политику по снижению процентной ставки по ипотеке, в первую очередь — с банками с государственным участием. Наши комитеты по финансовому рынку и по транспорту и строительству тоже должны приступить к диалогу с Центробанком и строительным сектором для снижения ставки. Предпосылки для этого есть», — заявил Неверов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о слишком высоких ставках ипотечного кредитования уже заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он призвал принять меры, которые не позволят накручивать ставку по таким кредитам.