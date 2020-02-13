Цхинвал, , 13:11 — REGNUM Не смотря на сильный снегопад, который шел в Южной Осетии в течение двух последних суток, Транскавказская (Транскам) магистраль открыта для движения. Об этом 13 февраля сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу Южной Осетии.

«На территории Южной Осетии последние сутки обильный снегопад, однако Транскам открыт для всех видов транспорта», — сообщили журналистам в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее данную автотрассу закрывали из-за снегопада для движения 7 февраля. Транскавказская магистраль является единственной дорогой которая связывает Россию и Южную Осетию.