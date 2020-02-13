Москва, , 12:55 — REGNUM Легендарный советский разведчик Алексей Ботян, спасший в 1945 году от уничтожения польский Краков, является примером мужества и честного служения Родине, сказал заслуженный артист РФ Александр Олешко, исполнивший роль Ботяна в художественно-документальной картине «Судьба разведчика».

«Уникальный человек. Настоящий герой. Пример очень достойной жизни, очень честной жизни, честного служения Отечеству, Родине», — сказал Олешко в интервью телеканалу «Звезда».

Олешко добавил, что Ботян — пример невероятной скромности и невероятного мужества, он сделал многое «не только для нашей страны, но и для всего человечества».

Как сообщало ИА REGNUM, Ботян умер сегодня, 13 февраля, на 104-м году жизни. Легендарный разведчик участвовал в обороне Москвы. В июле 1941 года был зачислен в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД СССР.

В составе крупного партизанского отряда участвовал в боевых действиях на территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В конце Великой Отечественной войны диверсанты под командованием Алексея Ботяна уничтожили склад взрывчатки, которую немецко-фашистские захватчики планировали использовать перед отступлением для уничтожения Кракова. В 2007 году Ботяну было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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