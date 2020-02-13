Ташкент, , 12:51 — REGNUM Памятник Герою Советского Союза, Национальному герою Италии Фёдору Полетову восстановят в узбекистанском городе Ангрене, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) города.

Монумент будет восстановлен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время проводится реставрация и благоустройство близлежащих территорий.

Отмечается, что к работам привлечены известные специалисты, в том числе заведующий кафедрой Национального института художества и дизайна им. Камолиддина Бехзода и скульптор Р. Рахматов. Специалисты изготавливают бюст Фёдору Полетову.

Отметим, монумент Фёдору Полетову в Ангрене был установлен в 1972 году. В 2014 году местные власти снесли памятник герою Советского Союза, мотивируя свои действия состоянием объекта.