Киншаса, , 12:45 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на три месяца продлили определение вспышки Эболы в Демократической Республике Конго как «глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения». Об этом передает ВВС Africa.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что существует потенциал для гораздо более масштабной эпидемии в таком небезопасном районе, как восточная часть Демократической Республики Конго. Отсутствие безопасности на востоке страны угрожает усилиям по ликвидации заболевания, отмечают репортеры.

Напомним, что вспышка в ДР Конго была объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в июле 2019 года после того, как один пациент умер в столице провинции Гома, что стало первым случаем заболевания в этом крупном городе.

По данным ВОЗ, с начала вспышки Эболы в 2018 году погибли более 2300 человек.