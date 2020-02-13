Нур-Султан, , 12:31 — REGNUM Жилищные условия каждого домашнего хозяйства будут уточняться во время переписи населения Казахстана. Об этом 13 февраля заявил председатель комитета по статистике министерства национальной экономики республики Нурболат Айдапкелов на пресс-конференции.

По его словам, во время переписи населения может быть задано 84 вопроса: 65 — основных и 19 — уточняющих. Будут использоваться четыре переписных листа: первый — о проживающих, второй — жилищные условия, третий — индивидуальные данные и четвертый — для иностранцев.

Респонденты будут спрашивать жильцов о материалах стен, количестве комнат, наличии воды, газа, электричества, света и о других жилищных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения Казахстана пройдет в октябре 2020 года. Общий бюджет кампании в 2018—2022 годах составит 8,2 млрд тенге ($21,8 млн).

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