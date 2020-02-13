Хараре, , 12:37 — REGNUM В Зимбабве было зарегистрировано беспрецедентное число женщин, сообщивших о том, что их заставляли обменивать секс на работу или бизнес-услуги. Об этом передает The Guardian Africa со ссылкой на доклад отделения правозащитной организации Transparency International в Зимбабве (TIZ).

Более 57% женщин, опрошенных правозащитниками заявили, что они были вынуждены оказывать сексуальные услуги в обмен на работу, медицинское обслуживание и даже при поиске мест в школах для своих детей.

В докладе организации говорится, что женщины в неформальном секторе сталкивались с сексуальными вымогательствами как с основной формой неденежных взяток различным должностным лицам.

Около 45% женщин заявили, что получили запросы на сексуальные услуги для доступа к услуге, а 15% оказывали сексуальные услуги для получения работы. В докладе под названием «Гендер и коррупция» было установлено, что женщины становятся все более уязвимыми для сексуальных надругательств в условиях ухудшения состояния экономики Зимбабве.

«57,5% респондентов отметили, что сексуальные услуги являются формой неденежной взятки, которую они платили. Таким образом, сексуальное вымогательство является частью культуры взяточничества в Зимбабве. Так, женщины, у которых нет денег для оплаты взяток, вынуждены использовать сексуальные услуги в качестве формы оплаты», — говорится в докладе TIZ.

Было также обнаружено, что женщины в бизнесе сталкивались с сексуальными домогательствами при поиске государственных тендеров.

«Иногда вас просят о сексуальных услугах в обмен на тендеры или бизнес. Что осложняет ситуацию, особенно для государственных контрактов, так это то, как женщины в бизнесе воспринимаются мужчинами, контролирующими эти процессы. Когда они видят женщину, для большинства из них секс — это первое, что приходит им в голову. Поэтому женщины сексуализируются и рассматриваются как сексуальные объекты, а не предприниматели», — сообщают исследователи TIZ.

«Секс является валютой во многих коррупционных сделках в Зимбабве. Сексуальные домогательства узаконены, и женщины страдают в течение длительного времени. Необходимо активно бороться со всеми формами сексуальных домогательств во всех секторах», — говорится в докладе.

По данным правозащитных групп, сексуальное домогательство — это глобальное явление, которое наносит серьезный урон, лишая женщин достоинства и возможностей, и подрывает доверие к государственным институтам.

По индексу восприятия коррупции Transparency International Зимбабве занимает 158 место из 180.

Хотя Зимбабве добилась прогресса в продвижении гендерного равенства посредством создания различных институциональных, правовых и политических структур, страна по-прежнему занимает нижние строчки рейтинга по индексу гендерного неравенства ООН. Сексуальное вымогательство редко признается в качестве одной из форм коррупции, однако гендерные активисты утверждают, что оно ограничивает доступ женщин к земле и рынкам и усиливает социальную и экономическую маргинализацию.