Москва, , 12:25 — REGNUM История расхохотавшейся из-за льгот телеведущей с Камчатки может иметь далеко идущие последствия. Так считает доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. Комментируя на своих интернет-ресурсах оценку, которую дал ведущей гендиректор ГТРК «Камчатка», он пояснил:

«История с «угорающей» от грошовой индексации льгот молодой дикторшей с Камчатки может иметь далеко идущие последствия. Нет, дело не в ее возможном увольнении, это в ВГТРК происходит в момент, по себе знаю. Дело в другом. Девчоночка не в курсе (но мы, старики, помним), что ноги позорной индексации растут из 2005 года, с той самой монетизации льгот.

Тогда «социальное» государство решило сбросить с себя часть натуральных льгот, заменив их денежными выплатами. Народ быстро сообразил, что его «нагрели», и начал возмущаться: перекрывал Ленинградку в районе Химок, протестовал на региональных площадях, выражал протест другими доступными способами. Государство тогда сильно струхнуло, а Росгвардии ещё не было.

Тут же в полтора раза повысили базовую часть пенсии, пересчитали компенсации, запустили пропаганду на всех телеканалах про бабушку, что теперь купит лишнюю конфетку внуку. В итоге в начале 2005 года монетизация вместо стартовых 170 млрд выросла в три раза, почти до 500 млрд рублей. Так или иначе, недовольство удалось погасить.

Шли годы, и государство постепенно вернуло потраченное. Как раз через копеечные индексации. Но теперь уже молодое поколение, не понимающее, что к чему, начинает все громче охреневать от действий «народной» власти. Что делать? Переводить (пусть частично) денежные льготы обратно в натуральные, других вариантов нет. Тоска по СССР в том числе из-за льгот. И начать, по примеру Польши, с лекарств. Благо, создание единого реестра федеральных льготников ныне не проблема. Дальше насколько совести хватит».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интернет попало видео с фрагментом записи передачи ГТРК «Камчатка». До того, как расхохотаться, телеведущая Александра Новикова прочла, что около 900 рублей льготники смогут потратить на медикаменты, 137 рублей — на путевки в санаторий, а оставшиеся 127 рублей — на «международный проезд» на общественном транспорте до санатория.

По словам генерального директора ГТРК Алексея Костылева, ничего непристойного или оскорбительного не произошло.

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