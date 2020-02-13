Москва, , 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский объяснил свое появление в перчатках, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Жириновский сослался на исследования ученых.

«Я всем рекомендую: никаких рукопожатий. Ученые подсчитали более 30 тыс. микробов на наших руках. Потом они скажутся, сразу никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм, ослабляют его», — пояснил парламентарий.

«Начать ходить в перчатках и не протягивать руки — это хорошо», — считает депутат Госдумы.

При этом он готов сделать исключения для рукопожатий — для президента РФ и спикера Госдумы.

«Президент сам протягивает — я ему пожму, Вячеслав Викторов, остальным всем — запрещаю», — заявил Жириновский.

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