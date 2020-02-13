Москва, , 12:23 — REGNUM Предприниматель Борис Минц, который проходит фигурантом по уголовному делу о растрате 34 млрд рублей, заочно арестован. Такую меру пресечения бизнесмену сегодня, 13 февраля, избрал Басманный суд Москвы.

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Напомним, на заключении Минца под стражу заочно настаивало следствие. Служители Фемиды это ходатайство удовлетворили. Согласно постановлению, после задержания предприниматель будет содержаться под стражей два месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января следствие ходатайствовало о заочном аресте бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца, который в настоящее время находится в Великобритании и в России обвиняется в многомиллионной растрате. Бизнесмен был объявлен в международный розыск.

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