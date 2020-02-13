Барнаул, , 12:03 — REGNUM Резкое увеличение числа смертей и заражений от коронавируса в Китае кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») связывает не с новым методом диагностики, а с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Судя по информации китайских властей, речь идет о постановке диагноза коронаровирусной инфекции на основании симптомов, без лабораторного подтверждения. Это действительно в теории может статистически увеличивать заболеваемость — поскольку будут прибавляться случаи других инфекций.

Однако, думается, рост заболеваемости и смертности все же больше связаны с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, а не с различным толкованием классификационных критериев».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Комитете здравоохранения китайской провинции Хубэй резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся от коронавируса пояснили новым методом диагностики.

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