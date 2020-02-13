Ташкент, , 11:55 — REGNUM Внеплановую вакцинацию от кори для детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет объявили в Ташкенте, Самаркандской и Кашкадарьинской областях Узбекистана, сообщили 13 февраля в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкента.

Власти города пояснили, что вакцинация связана со смертельными случаями кори среди детей в европейских странах. «Чтобы обезопасить наших деток, мы проводим сейчас массовую иммунизацию», — сказала заведующая эпидемиологическим отделом Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Яшнабадского района Ташкента Гульнара Закирова.

Она пояснила, что дети, получившие прививку в возрасте одного года, вакцинируются повторно, так как организм ребенка не успел выработать иммунитета. В настоящее время прививку получили 20 тыс. детей.

Напомним, в октябре 2019 года вспыхнула вспышка кори в Самоа. По состоянию на февраль 2020 года корью заразились 5 707 жителей островного государства, со смертельным исходом — 83 случая.

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