Вашингтон, , 11:57 — REGNUM В Соединенных Штатах отпустили на свободу невиновного человека, проведшего в тюрьме 25 лет. Об этом 13 февраля сообщает Associated Press.

Обвиненный в двойном убийстве Кэлвин Брайт вышел на свободу в возрасте 47 лет, проведя за решеткой больше половины своей жизни. Такое стало возможно, благодаря появлению новых обстоятельств в преступлении, в котором он был обвинен.

«Я верил, что этот день наступит. Я никогда в этом не сомневался, потому что я невиновен», — подчеркнул Брайт в комментарии изданию.

Как отмечают журналисты, обвиняемый в двойном убийстве всегда настаивал на своей невиновности, он намерен подать иск с требованием возмещения морального ущерба.

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