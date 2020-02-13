Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:50 — REGNUM Национальный совет Технического образования Танзании (NACTE) распорядился о лишении аккредитации десяти высших учебных заведений. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, вузы лишились аккредитации в связи с различными нарушениями требований ведения своей деятельности, а также из-за нехватки финансирования.

На пресс-конференции, прошедшей в Дар-эс-Саламе, Директор по вопросам управления, контроля и оценки высших учебных заведений Джофрей Олеке заявил, что данная мера была предпринята по итогам проверки, проведенной в октябре — декабре 2019 года в 105 учреждениях. Олеке подчеркнул, что в десяти вузах были выявлены серьезные нарушения.

По его словам, при проверке учитывались такие критерии как полнота преподавательского состава, наличие необходимого оборудования, эффективность руководства учебным заведением и его лабораториями.

«В совете постановили лишить лицензий семь вузов после выявления серьезных нарушений их деятельности, однако перед тем, как закрыть учреждения, в них были направлены письма с просьбой исправить обнаруженные во время проверки недостатки и продолжить учебную деятельность, тем не менее, в вузах не было предпринято попыток исполнения постановления Совета», — заявил Олеке.

Он перечислил лишенные аккредитации вузы — Колледж ERA в Букобе, Университет менеджмента Azania в Дар-эс-Саламе, Высшая школа журналистики Time в Дар-эс-Саламе, Институт Clever в Дар-эс-Саламе, Научный институт Aces в Мванакверекве, Занзибарский институт бизнес-исследований и технологии (ZIBERT), Институт гендерных исследований в Дар-эс-Саламе.

Другие три вуза — Дар-эс-Саламский колледж бизнеса и менеджмента, Сельскохозяйственный институт Kizimbani на Занзибаре и Университет вычислительного центра в Мванзе были лишены аккредитации по личной инициативе руководства из-за нехватки финансирования.

По распоряжению NACTE все обучавшиеся в лишенных аккредитации вузах студенты должны быть переведены в другие учебные учреждения.