Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:38 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули распорядился о возвращении в парк своей резиденции в Дар-эс-Салам диких животных. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

По информации журналистов телеканала, в парк были завезены зебры, антилопы канна, импалы, антилопы дикдики, страусы, мартышки, павлины, цесарки, утки и другие.

Как сообщают журналисты, во время нахождения у власти первого президента Танзании Джулиуса Ньерере в саду президентской резиденции разводили большое количество животных, однако впоследствии от этой практики отказались.