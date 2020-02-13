Москва, 13 февраля 2020, 11:29 — REGNUM Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в России, сообщает 13 февраля на сайте ведомства.
«Новых случаев заболевания (коронавирусом) не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса нового типа в Китае унесла жизни 1368 человек. Заболели в общей сложности более 59,8 тыс. человек, выздоровели — 5963. Больше всего случаев болезни в провинции Хубэй — 48,2 тыс. инфицированных с 1310 летальными исходами. Далее идут провинция Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.
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