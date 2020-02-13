Тбилиси, , 11:31 — REGNUM Альтернативный путь, соединяющий Грузию и России, решила проложить грузинская сторона. Об этом 13 февраля рассказала журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Руководство Грузии намерено построить новый тоннель и дорогу через него на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога, — прим. ИА REGNUM). Сообщается, что планируемый участок Квешети-Коби позволит объезжать отрезок Коби-Гудаури, который регулярно становится опасным для движения из-за угрозы схода лавин.

Строительство новой дороги планируют завершить в 2020 году. По словам министра, новый участок сделает более доступным для жителей района путь в Тбилиси.

Как передавало ИА REGNUM, в зимнее время из-за непогоды единственную дорогу, связывающую Россию и Грузию часто перекрывают. Автомобили могут простаивать из-за этого до нескольких дней.