Москва, , 11:16 — REGNUM На сегодняшний день число вновь заразившихся коронавирусом в Китае за сутки выросло в 10 раз. На этом фоне выздоровление двух граждан Китая, к сожалению, не изменит ситуации на нефтяном рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя информацию о росте заболевших коронавирусом.

«2020 год начался неблагоприятно и для газовых и для нефтяных компаний. Добыча газа сократилась на 6%, а экспорт «просел» более чем на 20%, цены минимальны. Не лучше ситуация и на нефтяном рынке. Цена на нефть уже на 9% ниже той, что заложена в бюджете и на 20% ниже той, что была ещё четыре недели назад.

Убытки несут все. Главный фактор сейчас — окончание отопительного сезона, значительные запасы нефти и снижение объема потребления на китайском рынке, который по праву считается крупнейшим.

Говорить о восстановлении цен пока рано, но, безусловно, позитив нужен. Пока прогнозы достаточно мрачные: снижение объема потребления нефти в мире на 10% (1,4 млн барреля в сутки). Много это или мало?

Россия в 2019 году была вторым экспортером нефти в Китай (77,64 млн тонн), уступив только Саудовской Аравии (83,32 млн тонн). Суточная закупка составляла 1,67 млн баррелей. То есть снижение суточного объема продаж в мире сопоставимо с суточными закупками Китая.

Кроме России, поставщиками Китая являются: Саудовская Аравия — 8,21 млн тонн, Ангола — 3,64 млн тонн, Иран — 0,53 млн тонн, в то же время в ноябре США сократили поставки в три раза (257,2 тыс тонн).

Под вопросом и выполнение соглашения Китай — США о 18,5 млрд долларов на закупки энергетических товаров, включая нефть, СПГ, нефтепродукты и уголь», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий скачок числа заболевших и умерших от коронавируса нового типа зафиксирован в китайской провинции Хубэй.

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